Anabel Pantoja ha vivido una noche muy intensa durante la final de 'Supervivientes'. La colaboradora de 'Sálvame' ha tenido la oportunidad de reencontrarse con Yulen Pereira, a quien estaba deseando poder ver. Sin embargo, parece que esas ganas no llegaron a transmitirse del todo en plató, y es que Jorge Javier mostrándole a su compañera lo sorprendido que estaba al ver que no le había dado ni un beso a su pareja después de tanto tiempo sin verse. Un hecho del que ella se justificaba asegurando que estaba muy nerviosa.

Tras esto, ambos acabaron mostrándose cada vez más unidos e incluso protagonizaron un apasionado beso en directo. Sin embargo, llamó la atención ver cómo tras finalizar el concurso, en el que Alejandro Nieto se alzó con el triunfo, ambos terminaron marchándose en coches distintos de la productora, ¿no han pasado la noche juntos?

A pesar de que en un primer momento parecía que habían decidido pasar la noche separados, desde 'El Programa de Ana Rosa' han desvelado que Yulen Pereira sí que estuvo con Anabel Pantoja. Sin embargo, parece que no durmieron juntos y es que la colaboradora optó por quedarse en casa de Susana Bicho, donde ella junto a algunos amigos le habían preparado una gran sorpresa para celebrar su cumpleaños y darle la bienvenida.

Un bonito gesto con el que han querido felicitarle después de que Anabel Pantoja tuviese que celebrar su cumpleaños en Honduras. De esta forma, parece que Yulen Pereira sí que estuvo un rato con ella en esta fiesta, a pesar de que optaron por dormir separados. Una decisión que ha sorprendido, ya que minutos antes el esgrimista le desvelaba a Jorge Javier que estaba seguro de que esa noche la pasarían juntos, algo que reconocía que estaba deseando.

Lo cierto es que parece que la actitud un poco más distante de Anabel Pantoja con Yulen Pereira podría deberse al reencuentro que ha tenido con Omar Sánchez, con quien compartió plató en 'Déjate querer' horas antes de volver a ver a Yulen en el plató de 'Supervivientes'.

