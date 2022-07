Anabel Pantoja se reencuentra con Yulen Pereira en 'Supervivientes'

Anabel Pantoja se ha reencontrado por fin con Yulen Pereira. La ex concursante de 'Supervivientes' sufrió mucho después de que tuviesen que separarse en Honduras. Un distanciamiento al que ya han conseguido poner fin durante la gran final del concurso. La sobrina de Isabel Pantoja ha entrado al plató muy emocionada, dándole un gran abrazo a su prima Isa Pantoja. Tras abrazar a todas las personas que han querido ir para estar con ella, la colaboradora ha tenido la oportunidad de abrazar al esgrimista.

Un reencuentro que en un primer momento ha sido un poco frío. De hecho, Jorge Javier no ha dudado en indicarle a Anabel Pantoja que le ha parecido muy extraño ver que no le daba ningún beso a Yulen Pereira después de haber estado tanto tiempo sin verse. "Mira qué guapo viene y yo con estas pintas", le ha confesado la colaboradora al presentador mientras se acercaba a él para saludarlo de otra forma.

Telecinco

Tras esto, la sobrina de Isabel Pantoja ha optado por darle un gran beso con el que ha dejado claro lo mucho que se alegra de volver a reencontrarse con él. Un momento que se produce después de que ella tuviese hacer frentes a las palabras que Arelys había dicho durante su ausencia. Unas declaraciones que provocaron que ella terminase completamente rota haciéndole una importante petición.

Ahora, regresa con mucha emoción y alegría de poder estar de nuevo junto a Yulen Pereira, con quien tiene muchos planes de futuro. Un momento en el que también ha hablado sobre el reencuentro que protagonizará con Omar Sánchez en 'Déjate querer'. "Ha sido muy bonito, Toñi Moreno se ha emocionado", ha reconocido la colaboradora confesando que fue un encuentro lleno de cariño. Unas palabras a las que el esgrimista reaccionaba poniéndose un poco tenso.

Telecinco

De esta forma, parece que la colaboradora comienza a plantar cara poco a poco a todos los frentes que tiene abiertos. Por su parte, Yulen Pereira ha dejado claro que estaba deseando poder volver a reencontrarse con Anabel, asegurando que no tiene pensado hacer caso a las críticas y que seguirá conociéndole y apostando por su amor.

