Rosario Mohedano ha estallado por completo. Después de que Rocío Carrasco abriera la lata con todas las docuseries que han visto la luz en las que da detalles de su familia, la hija de Amador se ha lanzado a romper el silencio después de que su padre haya sido objetivo de los dardos de su prima, y de que éste haya dado un paso para grabar su propia docuserie cansado de todo lo que se ha dicho. Tras la defensa de Rosa Benito, ahora, también Rosario Mohedano se ha pronunciado sobre los rifirrafes dentro de su familia haciendo un alegato sobre cuál será la posición que mantendrá con respecto a su prima.

Y es que se ha abierto un agujero en su relación que ha aumentado tras tener un encontronazo durante la producción de la gala ‘Rocío Siempre’ en la que Rocío Carrasco no quería que estuviera presente su prima aunque la defiende como cantante: "Soy la primera que defiende a mi prima porque considero que canta mejor que otras personas que son muy conocidas y muy famosas, no tengo problema con Chayo como cantante", ha asegurado.

Ante esta situación y el choque con Amador Mohedano, Rosario ha sido clara en redes sociales mostrando un mensaje que no ha dejado lugar a dudas: "Teniendo presente y futuro paso de dar explicaciones de las intervenciones que hacen otros de mi pasado. Las mentiras siguen siendo mentiras por mucho que las repitas. La verdad prevalece siempre y, si no, tiempo al tiempo y a seguir viviendo" .



De esta forma ha decidido desvincularse de los testimonios que se están vertiendo de la familia en lo que respecta a su vida, dejando claro que solo quiere defender lo que ha ocurrido de verdad.

