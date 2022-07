El actor y músico Víctor Elías se encuentra devastado. A través de sus redes sociales, el artista ha dado el último adiós público a su madre, quien ha fallecido después de sufrir una larga enfermedad. Junto a una serie de imágenes en las que se la puede ver disfrutando, el joven ha escrito un emotivo texto en el que ha resaltado los valores que ella le ha aportado a lo largo de su vida y, sobre todo, en los últimos momentos, con los que ha querido despedir a su madre, prima de Jesús Ortiz, padre de la reina Letizia.

"Lo que está claro es que en esta familia has sabido demostrarnos fortaleza, vitalidad, energía y ganas de vivir por todos los costados. Ojalá todos viviéramos y resistiríamos con las mismas fuerzas que lo has hecho tú y con el legado de aprendizaje que nos dejas", ha escrito el actor quien ha compartido varias fotografías junto a ella y una imagen de sus padres sentados en una terraza disfrutando.

En el texto también ha querido dedicar unas palabras para otra persona muy especial para él y que también echa de menos: su padre. "Papá cuida de ella allí arriba y quereros cómo lo hacíais aquí", ha escrito enviando este poderoso mensaje. Tras ello, ha dejado claro que los últimos momentos de su madre fueron luchando contra una enfermedad: "Descansa mamá, nunca un descanso fue tan merecido! Te quiero".

El mensaje ha calado entre sus seguidores y amigos quienes rápidamente se han volcado en él dejándole todo tipo de mensajes de apoyo, siendo Ana Guerra, su novia, la primera en publicar un comentario al post: “Velará por ti y te acompañará para siempre. La echaremos de menos”, dejando claro que conocía a la madre de su pareja. "Allá donde vaya inundará el lugar con su energía, su arte y su gran corazón. Te quiero. Os quiero”, escribía su ex compañera y amiga, Natalia Sánchez. Adrián Rodríguez, quien también compartió escena con él en 'Los Serrano' le ha querido dejar un tierno mensaje: "❤️❤️❤️ay meli.. buen viaje cariño".

Compañeros como Luz Valdenebro, Blas Cantó, Lorena Gómez, Angy o Diego Ojeda han sido solo algunos de los que también han querido arropar al músico enviando sus condolencias.

