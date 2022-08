Pau Gasol y Catherine McDonnell están de celebración, y es que la pareja ha anunciado a través de sus redes sociales que están esperando su segundo hijo. No hay nada más bonito que la familia crezca y por las fotos que han subido, sus caras desprenden una felicidad plena. En concreto, el jugador de baloncesto y su mujer esperan su primer hijo varón, ya que su primogénita es una niña llamada Elisabet Gianna.

La pequeña Ellie, como le llaman en casa, será la hermana mayor con dos añitos y, aunque aún no se de cuenta de mucho, recibir a su hermanito va a ser una experiencia única. El Premio Princesa de Asturias de los Deportes compartía el emocionante momento en el que han sabido el sexo del bebé. En las fotos se puede apreciar que han hecho una pequeña fiesta en el jardín de su casa con varios cañones de confeti de color azul. "Big sister (en español significa hermana mayor", escribía en Instagram.

Instagram

El pasado 5 de octubre del 2021 fue un día especial pero a la vez triste para Pau Gasol. El jugador de baloncesto anunciaba de manera oficial su retirada del deporte profesional a sus 41 años de edad. El deportista contaba esta decisión importante mediante una rueda de prensa celebrada en el Liceo de Barcelona y allí se dirigía a todas las personas que le han apoyado a lo largo de toda su trayectoria profesional, entre ellos su familia. Con su pequeña en brazos confesaba: "Me apetecía luchar por lo improbable, tenía la ilusión de poder jugar delante de mi niña". Ahora con la nueva llegada del bebé seguro que ese mal rato lo apartará y le verá el lado bueno de disfrutar en cuerpo y alma de sus dos pequeños.

