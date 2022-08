Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán serán los grandes anfitriones de la gran gala Starlite Porcelanosa 2022. El actor y la empresaria, como fundadores de la Fundación Starlite y Lágrimas y Favores, a la que irán destinados los beneficios de la gala, estarán acompañados por algunas personalidades del panorama nacional e internacional como Richard Gere, Paloma Cuevas, la ministra Reyes Maroto, Fran Rivera y Victoria Federica de Marichalar y Borbón.

En su décimo tercera edición, Porcelanosa, en su compromiso con las causas sociales y solidarias, se une como patrocinador principal de la gala que tendrá lugar el 14 de agosto en Marbella. El prestigioso fabricante de cerámica, mobiliario de cocina y elementos para el baño suma su apoyo a la Fundación Starlite en su reconocida labor filantrópica. A lo largo de la gala se entregarán los galardones que reconocen la implicación humanitaria de diferentes rostros conocidos. Como novedad, Porcelanosa otorgará su propio galardón solidario. Entre los premiados de este año se encuentran: Alejandra Gere, Andrea Bocelli, Ana Obregón, Ainhoa Arteta, Chucho Valdés y Carla Pereyra.

La modelo Valeria Mazza, el actor Iván Sánchez y la presentadora Luján Argüelles serán los encargados de conducir la gala, en la que los invitados tendrán la ocasión de participar en una subasta solidaria y de disfrutar de actuaciones musicales como la de Diego Torres o Chui Navarro (Reik), entre otros.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io