María Garralón, mítica Julia en 'Verano Azul' ha acudido al estreno de 'Palabras encadenadas' y no ha podido evitar acordarse de su amigo y compañero en la mítica serie estival de TVE, José Luis Fernández (Pancho) que se encuentra en un psiquiátrico. La intérprete ha reconocido que para ella siempre es un planazo ir al teatro, pero es aún más si es para ir a ver una obra en la que trabaja un compañero suyo en otra función.

"David es compañero mío en la función que estamos haciendo de 'Las suplicantes'. Para todos es una alegría que este Madrid y que vaya a pasar tanto tiempo, que no es tampoco muy normal, y el que esté teniendo unas críticas maravillosas. Con lo cual me alegro mucho por David y por Beatriz, por supuesto".

María también habló de su trayectoria profesional, en la que ya pocas cosas le quedan por hacer. "Estoy un poco a expensas de lo que vaya llegando. Estoy muy contenta con lo que estoy haciendo, porque lo estrenamos el año pasado en el Teatro Romano de Mérida, con lo cual para mí fue como si me hubieran dado un premio por tantos años de profesión que, por cierto, este año cumplo 50 años de profesión. Quiero hacer cosas que de verdad me gusten y que disfrute encima del escenario o delante de una cámara"



La actriz solo tuvo buenas palabras para sus compañeros con los que reconoce que siempre se ha llevado muy bien. Tanto en la pequeña pantalla como el teatro, tiene muy buenos recuerdos. Tan especial es para ella todo lo que ha ha hecho que no podría elegir ni una obra ni una serie. "En teatro he hecho cosas tan bonitas, pero no han tenido tanta repercusión. Pero de televisión, cualquiera de los personajes que he hecho, he tenido tanto cariño por parte de la gente que sería injusta decir pues este", confiesa María.

En especial Julia, un personaje que todo el mundo recuerda con mucho cariño: "Sigo siendo Julia para el resto de la humanidad, pero bueno, pues muy agradecida a ese personaje y son esos premios que te da la vida".

José Luis Fernández (Pancho, en 'Verano azul') sigue ingresado en un psiquiátrico, pero tiene temporadas estupendas: "Él ahí sigue y cuando habla con nosotros. Se emociona mucho no quiere mucho, y nosotros a él".

