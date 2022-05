Tania Medina y Alejandro Nieto han tenido la oportunidad de reencontrarse a solas al igual que Anabel Pantoja y Yulen. Lo cierto es que para ellos no está siendo nada fácil tener que estar separados, por eso no han podido evitar derrumbarse nada más verse, fusionándose en un gran beso. De esta forma, ambos han dejado que a pesar de la crisis que han vivido en 'Supervivientes' y las peleas que han tenido dentro del concurso, su amor sigue intacto.

Los supervivientes han tenido la oportunidad de escuchar lo que han dicho el uno sobre el otro ahora que están separados y Alejandro no ha podido evitar mostrar su cara de asombro al descubrir las románticas palabras que le dedica su chica. "Dentro de un año me quiero casar. Se lo quiero pedir yo. Siento que nosotros estamos conectados y que yo voy a morir con él. Es una conexión mental, espiritual… Cuando él y yo estamos solos es perfecto", le ha indicado Tania a sus compañeros.

Al escuchar esta romántica pedida, el superviviente no ha podido evitar emocionarse reconociendo que él siente lo mismo. "Junto a mis padres y mi hijo, ella es lo que más amo en el mundo", ha indicado dejando claro lo afortunado que se siente de poder estar a su lado. Un romántico momento que Jorge Javier ha aprovechado para instarle a Tania a que le pidiese matrimonio en esos momentos.

A pesar de que ella en un primer momento se ha mostrado reacia porque quería hacerlo en la intimidad y de forma "original", finalmente se ha animado a hacerlo dedicándole unas románticas palabras.

"Sabía que te quería mucho y que quería pasar el resto de mi vida contigo, pero me he dado cuenta aquí de que eres muy importante, que te admiro como persona, que me encanta quién eres y que, si me das la oportunidad, espero hacerte muy feliz. Me encantaría levantarme contigo, olerte y pasar muchos momentos con todas las personas que nos rodean. No te voy a defraudar. Me gustaría casarme contigo, ¿a ti te gustaría?". Una romántica declaración a la que Alejandro Nieto ha respondido con un contundente sí, quiero.

Por su parte, ella ha reconocido que en Honduras se ha dado cuenta de que con poco se puede ser feliz y que con él lo es, y mucho. Ahora, solo queda esperar a que termine el concurso para que se lo pida de manera formal poniendo fecha exacta al enlace.

El padre de Tania se emociona y pide perdón a Alejandro

Al escuchar las bonitas palabras que su hija le ha dedicado al superviviente, Alberto no ha podido evitar emocionarse y ha aprovechado la ocasión para pedirle perdón a la familia de Alejandro. El padre de Tania ha reconocido que está arrepentido de haber cargado contra él tras escuchar cómo Marta Peñate se había peleado con Alejandro echándole en cara que fuese desvelando detalles íntimos de su chica.

"Primero, que no sé si es cierto, el otro día me cogió en frío. No me lo esperaba y esas palabras que todos saben no me sentaron muy bien", ha indicado visiblemente emocionado y pidiendo perdón a la familia del superviviente.

Tras esto, ha dejado claro que está feliz de verles así porque le tiene mucho cariño. "Ya dije el otro día que Alejandro está siendo el mejor superviviente y que ha tenido detalles muy bonitos con Tania. Me emociono porque les quiero", ha confesado dejando claro que apoya esta relación.

