Anabel Pantoja ha reaparecido en 'Sálvame' para explicar cómo se encuentra después de ver todo el revuelo que ha generado la relación que comenzó con Yulen Pereira en 'Supervivientes'. La colaboradora, que al llegar de Honduras lo primero que quiso hacer fue reencontrarse con Omar Sánchez, ha reconocido que está intentando poco a poco volver a la rutina, algo que no le está resultando demasiado fácil, y es que se le han quedado algunas 'secuelas' después de haber estado tanto tiempo en el concurso.

"La gente se piensa que estoy ya en la vida otra vez, pero me está costando muchísimo, no duermo nada", ha reconocido asegurando que ahora mismo tiene un gran "cacao" en su cabeza. Sin embargo, parece que hay algo que sí que tiene bastante claro. "Tengo un cacao en la cabeza, de cómo fue mi llegada, no solo de mi corazón. Estoy bien, estoy feliz, las cosas tienen que ir despacio. Lo que quiero es hacer las cosas con clama, tomando decisión correctas", ha explicado dejando claro que prefiere avanzar en su relación con Yulen paso a paso, sin ir demasiado rápido.

Telecinco

De hecho, una de las cosas que ya ha podido solucionar es su relación con Arelys, y es que ella no pudo evitar derrumbarse cuando vio que la madre de Yulen Pereira había confesado que no le gustaba la colaboradora para su hijo, algo que provocó que ella le hiciese una gran petición y que ahora han podido aclarar. "Cuando llegas aquí vas viendo la cronología y que las cosas se calman. Cuando me pusieron a la mamá de Yulen así me chocó muchísimo, lo pasé un poco mal, pero ya estoy bien", ha indicado reconociendo que ya ha podido hablar con ella para solucionarlo.

Ahora, una de las primeras cosas que ha querido hacer antes de comenzar sus vacaciones separada de Yulen ha sido hacerle el gran regalo que le prometió en 'Supervivientes': unas zapatillas de 'Balenciaga'. Sin duda, un gran detalle que ha encantado al esgrimista, que no podía estar más feliz presumiendo de su nueva adquisición.

Instagram

Tras esto, ambos se han separado, y es que Anabel Pantoja se prepara para viajar a Cantora para visitar a Isabel Pantoja el día de su cumpleaños. La colaboradora ha reconocido que ya ha podido hablar con ella y ahora está deseando poder verle para "darle un gran abrazo". Además, también ha podido hablar con Kiko Rivera, que le ha confesado que le parece muy fuerte cómo cambian las cosas y que ahora sea ella la que esté sintiendo la presión mediática.

