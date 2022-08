La familia Campos y la familia Jurado siempre han tenido una relación muy estrecha. La amistad entre María Teresa Campos y Rocío Jurado fue el germen de una unión entre ambos clanes que hemos visto crecer en televisión a lo largo de los años. No solo las hermanas Campos consideran a Rocío Carrasco su hermana, sino que también han mantenido una cordial relación con José Ortega Cano... al menos hasta ahora. Y es que en la última aparición del ex torero en directo, estalló y metió a Terelu Campos y a todos los colaboradores de 'Sálvame' en el mismo saco al calificarlos como "enemigos". Unas palabras que hicieron mucho daño a la mayor de las Campos y que ha aprovechado este viernes para contestar.

Mirando a cámara, Terelu ha querido ser clara con el ex torero, mostrándose calmada pero tajante mostrando que su relación con Ortega es buena a pesar de que, como ha dejado claro: “Motivos y conocimiento tengo para no tener una buena relación con usted”.

Telecinco

No obstante, ha sentenciado que ella siempre ha sido tan afectiva con José como él lo ha sido con ella puesto que "nunca le ha hecho nada malo" a ella, actuando en consecuencia únicamente de su relación de amistad y no de lo que sabía de él con respecto a su amiga, Rocío Carrasco. Una amistad que nunca le ha traído problemas: “Nadie me lo ha cuestionado, nadie me lo ha prohibido ni sugerido y me estoy refiriendo a mi hermana Rocío Carrasco. Jamás en la vida he tenido un pero de ella. Para mi la persona más importante es Rocío, pero jamás en la vida ni ella ni su entorno me han censurado a mí”, asegura.

Por su parte, Carmen Borrego también ha hablado sobre esto: “Si nos encontramos en la calle nos saludamos amablemente", algo que sus compañeros cuestionaban pero ella sostenía pues "no hace mucho" ya se encontraron. "Me he pronunciado libremente de todo lo que ocurre y lo voy a seguir haciendo. Tengo conocimiento de cosas que no me gustan”, concluye.

No obstante, Terelu ha señalado que su relación se ha ido tensando a raíz de los documentales de Rocío Carrasco y ha argumentado que el estallido del ex torero se debió a la situación por la que está atravesando actualmente, en medio de una fuerte crisis matrimonial y familiar.

