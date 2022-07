José Ortega Cano ha vuelto a estallar fuertemente contra 'Sálvame'. Los medios llevamos siguiendo al ex diestro y a su mujer noche y día para hacernos constar de sus movimientos y conocer si es cierto los rumores que existen de crisis en la pareja. Mientras que uno se encuentra en Madrid, otro está en el ático de Costa Ballena. Se intercambian los escenarios pero nunca están juntos en un mismo lado, por lo que se piensan que la pareja está más que separada. Este 19 de julio, Kiko Hernández confirmaba que la pareja estaba separada oficialmente y que son sus familiares los que lo confirman, mientras que los protagonistas de la historia no quieren decir nada. Este miércoles 20 de julio, mientras un equipo de 'Sálvame' hacía guardia en casa de Ortega Cano, éste salía para dejar las cosas claras.

La diseñadora, en 'Déjate querer' con Toñi Moreno, confirmó que está atravesando el momento más duro de su vida y su matrimonio con el torero ha tocado fondo. "Estamos trabajando con el psicólogo, con el especialista y ahí estamos... A él no le gusta el enfrentamiento", contaba Ana María Aldón sin tapujos. Parece que a Ortega Cano no le gusta que se hable de él y, decía todo lo contrario a las cámaras de 'Sálvame'. El diestro, muy enfadado, salía a la puerta de su casa y sentenciaba a la cadena.

Telecinco

"Quiero decir que le queda poco a Telecinco de acabar con mi vida, están a punto de conseguirlo. Ya no tengo fuerzas, ya estoy abatido de la forma tan cruel con la que me tratan, no les he hecho nada, les he hecho ganar mucho dinero, pero de la manera que me están tratando y con todo lo que he sufrido en mi vida ya no puedo más", explicaba muy serio el diestro.

Los colaboradores le han dejado claro que si se habla de este tema, es porque su mujer lo habla con toda naturalidad en televisión, pero parece que al Maestro por un oído le ha entrado y por otro le ha salido. Jugando al despide, Ortega Cano ha dicho que no existe ninguna crisis y se excusaba: "Estoy solo en mi casa, solo. Me llevo fantásticamente bien con mi mujer ella está en Andalucía y estaremos juntos pronto. Estoy harto de que me traten de esta manera, van a acabar conmigo de una vez pero no lo conseguirán. 'Sálvame' son enemigos míos. No hay crisis ni hay nada. Ella está en Andalucía como yo estoy aquí por trabajo", aclaraba.

