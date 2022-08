Hugo Sierra e Ivanna Cardi han dejado aparcadas sus diferencias en favor de su hija. La pequeña Giorgia ha cumplido un año en el que Ivanna ha podido superar las consecuencias del parto, y sus padres han aprovechado para celebrar su bautismo cristiano rodeados de familia y amigos. Una doble celebración que ha tenido lugar en Mallorca y para la que los padres se han mostrado muy unidos y felices a juzgar por todo lo que se ha publicado en Instagram y que hemos podido ver.

Mientras que Hugo Sierra no ha compartido nada en sus redes sociales sobre el evento, Ivanna ha compartido los vídeos y fotos de sus invitados, enseñándonos cómo ha sido el día más completo para la pequeña Giorgia. Así, la fiesta comenzaba en la gran Catedral de Palma de Mallorca donde, a pesar de las altas temperaturas, la pequeña ha recibido el bautismo mientras era sujetada por sus padres. "Mucho calor, pero Giorgia se ha portado como un ángel", destacaba su madre.

Instagram

Después, la fiesta se ha trasladado a un hotel junto a la Cala Brogit, en el barrio de Cas Catalá, donde se ha celebrado el cumpleaños. Con varias mesas en las que había globos y ositos de peluche, una tarta para todos y un gran 1 de luces, la azotea se preparaba para recibir a los invitados que disfrutaron de un gran catering en el que no pudieron faltar las empanadas argentinas. Allí, los padres se mostraron felices y unidos bailando con la pequeña.

Instagram

Incluso, la madre, que vive sola con la pequeña en su nueva casa, le dedicaba un largo texto a su pequeña con motivo de su cumpleaños. Una dedicatoria en la que demostraba lo que la quería y le agradecía ser el impulso para levantarse los días malos y reconfortarla con un simple abrazo: "Me convertiste en una mejor persona, me impulsaste a luchar, a salir de mi zona de confort, a pelear para poder darte lo mejor.. gracias mi princesa. Sos el amor de mi vida, la personita más inteligente y risueña que pude tener en mis brazos. Tu simpatía mezclada con ese carácter fuerte te hacen una bebé única y especial. Siempre lo he dicho, tenés ángel. Siempre juntas".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io