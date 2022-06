Parece que se ha puesto de moda eso de mudarse en verano, y es que si esta misma semana nos enteramos de que Omar Sánchez ha dejado su casa de Pozo Izquierdo, ahora ha sido Ivana Icardi la que ha estrenado nuevo hogar. Y decimos 'ahora' -a pesar de que ya lleva un par de meses viviendo en su nuevo piso, según ha confesado en su canal de mtmad- porque ha sido estos días cuando ha querido sorprender a todos sus seguidores con uno de los vídeos más esperados: un 'house tour'.

La argentina ha decidido -a pesar de haber roto con Hugo Sierra hace unos meses tras vivir su crisis más gorda las pasadas navidades- quedarse a vivir en Palma de Mallorca, ya que la isla le hace muy feliz, y así, además, la pequeña Giorgia está cerca de su padre. Sin duda, Ivana ahora puede respirar tranquila, y es que lo de encontrar casa ha sido toda una Odisea, hasta que, en un momento de desesperación en el que dijo que no iba a buscar más, sencillamente apareció este moderno piso en el centro de la ciudad con dos habitaciones (una para ella y otra para su hija), dos baños en suite, un aseo, salón-comedor con cocina americana, zona de colada y tendedero interior.

Lo que ya no ha querido desvelar Ivana es lo que paga por este piso -a pesar de que hace unas semanas tuvo que aclarar su situación económica-, que sin duda está muy bien aprovechado con una gran cantidad de armarios. De momento, ha reconocido que no ha puesto demasiados muebles ni decoración, y es que tampoco quiere recargar el espacio, aunque algunas cómodas o un mueble para la televisión sí ha confirmado que comprará en breves.

Sin duda, Ivana es una mujer nueva, especialmente tras su necesaria rinoplastia, y es que su soltería le está trayendo muchas alegrías, aunque ha confirmado que no busca novio ni hay posibilidad de reconciliación con Hugo: ahora mismo, su hija requiere todo su tiempo y prefiere dárselo todo a ella antes que meter un hombre en casa.

