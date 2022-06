María del Monte decidía aprovechar que había sido elegida para dar el pistoletazo de salida a las fiestas del Orgullo LGTBI+ en Sevilla para sincerarse sobre su sexualidad. La cantante dejó a todos sorprendidos al reconocer que tenía pareja desde hace 23 años. Unas declaraciones por las que fue muy aplaudida y que algunas de sus compañeras como Toñi Moreno no dudaron en celebrar mostrando su alegría por sus palabras. Ahora, la artista vuelve a ser noticia, aunque por un motivo diferente. Mejores series y películas para celebrar el Día del Orgullo

Tras el gran revuelo que causaron sus declaraciones, sobre las que ella no dudó en pronunciarse más tarde agradeciendo todo el cariño y el apoyo recibido, las redes sociales han querido recordar otro de los momentos donde María del Monte hizo gala de su sinceridad. En concreto, las redes se han remontado al paso de la artista por 'MasterChef Celebrity' para rescatar las palabras que les dirigió al jurado. Descubre quién es Inmaculada Casal, la novia de María del Monte.

María del Monte participó en la primera edición que el programa realizó con famosos y en la que Miguel Ángel Muñoz terminó alzándose con el triunfo y que ella abandonó al sentir que su experiencia allí no estaba siendo como esperaba. "Me gusta disfrutar de las cosas y no estoy disfrutando", desvelaba en ese momento antes de darle un 'zasca' al jurado. Recuerda cuáles fueron las palabras que les dirigió a Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera y por las que está siendo ahora tan aplaudida en redes haciendo click en el vídeo.

