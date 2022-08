Nadie apostaba por su relación, pero Anabel Pantoja y Yulen Pereira están dispuestos a demostrar que lo suyo es de verdad. Desde su reencuentro en el plató en la final de 'Supervivientes', la sobrina de Isabel Pantoja y el esgrimista no se han separado y parece que así va a ser durante todo el verano. Después de irse de concierto junto a Alejandro Nieto y Tania Medina, los tortolitos han puesto rumbo a la tierra natal de la colaboradora de 'Sálvame'. Gracias a sus redes sociales hemos podido comprobar como Yulen ha conocido a todos los amigos de la más tierna infancia de la joven y que ha congeniado a la perfección con ellos.

Pero parece que Yulen no solo ha podido conocer a los amigos de Anabel, sino que también podría haber conocido a su familia. Anabel ha vuelto a la casa de su infancia y en la que sigue viviendo su madre, Merchi. Aunque no sabemos cómo le ha podido recibir su progenitora, que por sus palabras en 'Déjate querer' podría estar soñando con que aún Omar Sánchez y Anabel Pantoja estén dispuesto a darse una segunda oportunidad.

Eso sí, ellos parecen haber pasado ya página. Hace tan solo unos días Omar Sánchez y Raquel Lozano han confirmado que se están conociendo y que entre ellos podría surgir algo más allá de una amistad. Los jóvenes han tenido ya varios encuentros y ambos han dejado claro que no están quedando con otras personas. Además, el empresario canario había contado esta nueva ilusión a su exmujer y Anabel Pantoja no dudada en dar su opinión sobre Raquel Lozano.

Sin embargo, ahora su relación se podría poner en 'stand by' debido a la entrada del exmarido de la colaboradora de 'Sálvame' en el nuevo reality de Telecinco 'Pesadilla en el paraíso'. El canario parece haber cogido el gusto a los realities y tras su aventura en 'Supervivientes' se embarca en este nuevo proyecto en el que se ha convertido en el segundo concursante confirmado.

