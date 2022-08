La cantante María Isabel se suma a las famosas, como Lidia Torrent y Marta Flich, que serán mamás en los próximos meses. La niña que nos conquistó a todos en 2004 al hacerse con el triunfo en Eurojunior con la ya mítica canción 'Antes muerta que sencilla' ha anunciado en sus redes sociales que está esperando su primer hijo junto a su pareja, el influencer Jesús Marchena. En diciembre de 2021, María Isabel compartió en sus redes su intención de casarse con Jesús. Lo hizo subiendo el romántico vídeo de la pedida de mano que tuvo lugar durante unas vacaciones en Maldivas, pero parece que la pareja ampliará familia antes de pasar por el altar.

Junto al test que confirmaba el embarazo, las fotos de una ecografía y los felices papás posando con gorras que ponían 'mom' y 'dad', la cantante escribía: "Mamá y Papá ❤️. Vamos a ser padres. Y nos moríamos de ganas por compartir con vosotros esta noticia. Hemos estado esperando un tiempo prudente para saber que todo está bien! Y por fin podemos darla… En menos de 6 meses, si Dios quiere, tendremos a nuestrx bebé con nosotros! No se imaginan la de emociones que estamos viviendo, la ilusión que nos hizo desde el primer momento… Nos sentimos realmente bendecidos y estamos viviendo sensaciones únicas… y las que nos quedan. A partir de ahora podéis vivirlo con nosotros y eso nos hace muy FELIZ!!!! Os adoramos", escribía la cantante a sus más de 200.000 seguidores en Instagram.

La noticia ha tenido una gran repercusión y ha agredecido a sus seguidores "todo el amor que le hacen llegar. Ni siquiera puedo expresar con palabras este amor tan grande que siento sin aún conocerle".

María Isabel vuelve a sonreír un año después de tomar una de las decisiones más duras de su vida: dejaba la industria musical debido a la ansiedad que sufría. "Me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé, pero a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado. Y es duro, y me da rabia... ¡y más yo, que nunca he dejado de luchar! Pero por otros asuntos me veo en la obligación de tener que tomar un respiro... tiempo para pensar, meditar y saber el camino a seguir", escribía entonces.

