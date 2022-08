Esther Acebo ¿es una mujer casada? Después de que la actriz, popular por su papel de Estocolmo en la serie de Netflix 'La casa de papel', compartiera en sus redes sociales unas imágenes de ella y su novio, Diego Martire, vestidos de blanco, en una gran fiesta celebrada el pasado 7 de agosto, compartiendo celebración con su familia y amigos, muchos internautas entendieron que la pareja había celebrado una boda íntima. Y es que las imágenes que compartió Esther Acebo en su perfil de Instagram estaban llenas de alegría y mucho amor y la actriz, que el pasado 5 de marzo dio la bienvenida a su hija Sol, se mostraba feliz y muy enamorada.

En el vídeo de la parte superior, recogemos las mejores imágenes de la celebración de Esther Acebo y te desvelamos si la actriz se ha casado o no ya que ella misma, después del aluvión de mensajes, utilizó sus redes sociales para aclararlo.

"Creo que mi mayor virtud es tener la capacidad de juntar personas maravillosas y generar momentos increíbles!! Y eso es lo que sucedió ayer... Familia, amiguis... GRACIAS a todos por ser y estar. Os quiero! Os queremos!" escribió Esther Acebo junto a varias imágenes de la celebración. En un post posterior, ella misma aclaraba si había contraído matrimonio o no con su pareja Diego Martire. "No, no me he casado, pero repetiría esta celebración cada día", escribió en sus redes sociales. Con boda o sin boda lo que está claro es que la actriz está viviendo un verano muy especial, el primero de su pequeña Sol. ¡Enhorabuena!

