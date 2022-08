El verano está para disfrutar y desconectar, y sino que se lo digan a Victoria Federica. La joven está gozando de lo lindo este verano yendo a varios conciertos. El Festival Starlite celebrado en Marbella ofrece todos los veranos infinidad de planes estupendos para que disfruten nuestros famosos y los anónimos también. Antes de desplazarse a la localidad malagueña, Victoria Federica pasó unos fabulosos días en Ibiza mostrando una vez más que se trata de una 'it girl' en toda regla. En las islas pitiusas presumió del peinado de moda entre las celebrities: trenzas estilos 'afro'.

Ahora que se encuentra en Marbella, la joven ha podido disfrutar del concierto de C. Tangana con muchos personajes conocidos como Paula Echevarría o Tana Rivera. Parece que el concierto del madrileño fue un auténtico éxito y la nieta del Rey Juan Carlos y la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo parecen compartir gustos y amistad, ya que se las ha visto juntas en el mismo palco VIP. También acudieron al recital celebrities como Carmen Lomana, Alba Díaz o Anne Igartiburu.

Gtres

Victoria Federica acudía al concierto muy 'chic' con un top dorado y un pantalón ceñido en color verde militar. Tana Rivera, a diferencia de su compañera, ha estado muy pendiente del concierto animando en todo momento. Se conoce que la hija de la infanta Elena estuvo muy pendiente del móvil y su gesto parecía de pocos amigos. Tana Rivera acudía al concierto del madrileño con un top con estampado griego y unos pantalones blancos.

