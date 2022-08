Adela González se ha ganado los aplausos de todos con su emotivo discurso sobre la investigación contra el cáncer. En la tarde del 9 de agosto, 'Sálvame' rendía homenaje a la actriz Olivia Newton-John, que falleció el 8 de agosto a causa de un cáncer de mama metastásico, que padecía desde hacía 30 años. Para hacerlo, la presentadora y su compañera María Patiño se han caracterizado de Sandy, el personaje que la actriz interpretaba en la película 'Grease', mientras que Rafa Mora ha adoptado el papel de Danny Zuko (John Travolta).

En el plató han sonado los temas de la película y ambas han cantado y bailado, pero durante unos minutos, Adela ha dejado de lado el humor y se ha puesto seria. La presentadora ha parado el programa para lanzar un mensaje sobre la investigación costra el cáncer, enfermedad por la que falleció su hija, de 8 años, en 2020.

Captura TV

"Está muy bien que todo el mundo aporte lo que pueda, filántropos, empresarios... pero a quien corresponde de dotar económicamente a los equipos que investigan para salvar la vida de la gente es a quien marca los presupuestos. Así que, investigación es vida, que no se nos olvide", decía Adela, ante la mirada emocionada Miriam Díaz-Aroca, invitada al programa y que apenas podía contener las lágrimas.

Adela siempre se ha mostrado muy discreta sobre la enfermedad por la que falleció su hija, pero sí se había pronunciado en redes sociales lanzado mensajes de apoyo para padre de hijos con cáncer. El pasado julio, la presentadora apoyaba una iniciativa que lucha en contra del cierre "provisional" de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Universitario de Cruces, en Baracaldo. Y escribía en sus redes: "Quienes hemos vivido pendientes de una quimio para nuestros hijos sabemos que la atención de enfermería especializada en oncología pediátrica es vital. Me sumo a la petición de las familias de niños y niñas que hoy siguen luchando contra el cáncer infantil".

