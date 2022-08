María Patiño y Adela González se disfrazan en 'Sálvame' de Marilyn Monroe

Los de 'Sálvame' siempre tienen ganas de divertirse. Si tienen que montar su propio desfile en el que los colaboradores lo dan todo mostrando las prendas más exclusivas, ahí están. Si tienen que organizar un festival en el que demuestran que son unas auténticas estrellas de la canción, también se prestan a ello. Todos los que componen 'Sálvame' delante de las cámaras no solo comentan la actualidad, sino que crean espectáculo. Este jueves 4 de agosto, con motivo del 60 aniversario de la trágica muerte de un icono de Hollywood, María Patiño y Adela González se caracterizaban de la mítica Marilyn Monroe. La actriz no solo se convirtió en leyenda en viva, sino que después de seis décadas sigue siendo un icono cultural que trasciende todo.

Desde el programa han querido rendirle un homenaje a la estrella de cine. Las presentadoras han lucido dos de los míticos vestidos de la artista. En concreto, Adela González elegía el vestido rosa complementado con muchas joyas mientras sonaba la canción 'Diamonds are a girl's best friend'. Después hacía su entrada triunfal María Patiño con el famoso vestido blanco de la película de Billy Wilder 'La tentación vive arriba'.

Telecinco

Kiko Hernández ha presentado a las dos ante los aplausos del público, y ha preguntado a 'Marilyn Patiño' sobre si el icono de cine vendría a Sálvame de haber compartido época. María Patiño lo tiene claro: "Visitaría Sálvame. Era una mujer muy adelantada a la época. No tenía ningún tipo de prejuicios. Era mucho más que un icono sexy. Por todo eso, formaría parte de esta plantilla", comentaba la periodista. Por otro lado, Adela González, ha visto claro que Marilyn "se haría un polígrafo porque tendría que contar tantas cosas".

