Terelu Campos se ha vuelto a escapar de la capital para pasar unos días de vacaciones en su deseada Málaga. Las tardes en 'Sálvame' son muy duras y a todos los que conforman el equipo del programa les viene estupendamente unos días de relax para coger energía y darlo todo en plató. Hace una semana, la hija mayor de María Teresa Campos presentaba el programa, y a la vez, se lanzaba a la aventura de buscar pareja. La malagueña está abierta al amor y el equipo de 'Sálvame' está dispuesto a conseguirle un novio que tenga sus mismos gustos y aspiraciones: "Quiero que no se esté mirando todo el rato lo bueno que está, que acepte que no soy un cuerpo Danone, que no sea mudo pero tampoco un payaso, que tenga los hijos criados, que no sea un muermo. Que le guste la calle, los bares y los restaurantes", eran los requisitos de la presentadora.

Quizás el amor lo encuentre antes en Marbella que en el plató de 'Sálvame'. La presentadora se ha dejado ver por el paseo marítimo junto a unas amigas, y es que nada más llegar a su tierra natal quiere empaparse de lo característico de la ciudad y reencontrarse con sus seres queridos. Aunque 'Sálvame' está que arde de la mano de María patiño y de Adela González, Terelu ha preferido mimetizarse como una más en su tierra y desconectar totalmente.

Gtres

Para disfrutar de un buen día en la Costa de Sol, la hermana de Carmen Borrego ha escogido un look arreglado pero a la vez muy cómodo y fresquito. En concreto llevaba una camiseta negra básica combinada con una falda con estampado geométrico en tonalidades rojas y unas sandalias de tacón ancho a juego con la camiseta.



