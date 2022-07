No están siendo meses fáciles para María Teresa Campos. A la presentadora le ha costado acostumbrarse a su nueva casa de Pozuelo de Alarcón desde que vendió su chalé de Molino de la Hoz, en Las Rozas, Madrid. Y le gustaría volver a trabajar, como tantas veces ha repetido, pero de momento no hay ningún proyecto a la vista. Así las cosas, no le ha quedado otra que esperar a que su hija Terelu Campos cogiera unos días libres para viajar con ella hasta Málaga, su tierra, donde pasa gran parte de sus vacaciones desde hace muchos años.

En el nuevo número de Diez Minutos que ya está en los kioskos, verás las primeras imágenes de la presentadora en Málaga junto a su hija y su ayudante personal. María Teresa llegaba a la estación de tren cargada con un montón de maletas. No quiso hacer declaraciones y fue Terelu la que aseguró que saldrían poco. "Dónde voy a ir yo si tengo que cuidar a mi madre", comentó ante los fotógrafos.

DM

María Teresa, acompañada por sus nietos

Después, sin tiempo que perder, madre e hija pusieron rumbo a su domicilio. Terelu es la primera que estará con ella en Málaga pero en unos días también viajará hasta allí Carmen Borrego para reunirse con ellas. A buen seguro que lo hará con su marido, José Carlos Bernal, y quizás algunos de sus nietos. El pequeño, José María, acaba de casarse con Paola y quién sabe si en breve le dé la sorpresa de un biznieto, algo que le devolvería la ilusión: "Es mi nieto favorito, le quiero muchísimo porque es un niño buenísimo y muy buena persona. Paola y él están muy enamorados y eso es muy bonito verlo".

El pasado 24 de julio, terminó 'Viva la vida', programa en el que Terelu colaboraba, y de ahí que haya decidido tomarse unos días libres para dedicarse a cuidar a su madre. Aunque tendrá que viajar entre semana a la capital para presentar 'Sálvame'. Se da la circunstancia que tanto Terelu como Carmen coinciden en el mismo plató, así que los días que trabajen Teresa tendrá que quedarse con su ayudante personal y el resto de su familia malagueña. Teresa adora a sus sobrinos y el hijo de su hermana Araceli, fallecida hace unos años, vive cerca.

Quizás también reciba la visita de su nieta Alejandra Rubio a la que se siente especialmente unida. La hija de Terelu, que también colaboraba en 'Viva la vida', se ha quedado sin trabajo así que ahora tendrá más tiempo libre para ir a visitar a su abuela. Una visita que podría hacer junto a su novio, Carlos Agüero, que está integradísimo en la familia Campos.

Sus otros veranos en Málaga

Agencias

María Teresa Campos siempre ha estado muy unida a su tierra, donde tiene una casa. Es allí donde ha viajado prácticamente todos sus veranos, en compañía de sus hijas, nietos y diferentes parejas. Las últimas veces lo hizo junto a Edmundo Arrocet, con el que mantuvo una larga relación de algo más de seis años y con quien rompió hace dos. Su historia no acabó bien y Teresa lo pasó muy mal tras la ’espantá’ del humorista.

A pesar de todo, hace tiempo que Teresa no disfruta tanto en Málaga, fundamentalmente desde que lo dejó con Edmundo Arrocet. De hecho, el año pasado tuvo que llamar a su chófer y mano derecha, Gustavo, para que fuera a recogerla antes de lo previsto. La periodista se sentía sola y tenía la preocupación de la venta de su chalé. Este año está más relajada porque logró venderlo e ingresar 2,4 millones de euros, pero ahora tiene la preocupación de su distanciamiento con Rocío Carrasco, como ella misma confesó en nuestras páginas a nuestro colaborador Kiko Hernández: "Últimamente, Rocío Carrasco y yo estamos menos unidas pero yo la quiero muchísimo".

DM

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io