Omar Montes es una de los artistas más reconocidos de nuestro país y se podría decir también que de parte del extranjero. Para dar más publicidad a su nuevo sencillo, 'La Mafia del Amor', el cantante se presentaba con un Ferrari rojo descapotable en mitad de la Plaza de Colón en Madrid, provocando grandes aglomeraciones en las inmediaciones. Sus guardaespaldas tuvieron que abrirle paso porque había fans que incluso intentaban subir en al coche.

Para parar ese alboroto, la policía se vio obligada a intervenir y poner orden al caos que había provocado el artista con "su cuadrilla". Por formar ese alboroto, los agentes tuvieron que interponerle una multa, ya que provocó cortes de tráfico y no disponían de un permiso para circular por allí. El propio Omar lo contaba en sus redes: "Estamos sanos y salvos. Estamos vivos. Hemos intentado parar para dar las camisetas personalmente, pero no nos han dejado. La Policía nos ha puesto un montón de multas por todo, hasta por respirar y nos han echado".

Telecinco

¿Qué le parece esta actitud a su ex novia Isa Pantoja? La joven acudía al 'El programa de verano' dónde colabora y no dudaba en opinar sobre el caos que formó su ex pareja. Patricia Pardo preguntaba a la colaboradora por estos hechos y ella se ha mostrado muy seria con la situación: "No es gracioso, ya ha hecho cosas así como cuando en la pandemia llenó una discoteca, decir que se te fue de las manos no es excusa, me recuerda a una persona que también se le va de las manos, yo no me río".

