¿Están Isa Pantoja y Asraf Beno preparados para tener un hijo? La hija de Isabel Pantoja se ha sentado esta mañana del 4 de agosto en 'El programa del verano' para hablar de cómo ha visto a su madre en su cumpleaños y también aprovechaba para comentar un vídeo de su chico hablando sobre la paternidad. El pasado 2 de agosto, la tonadillera cumplía 66 años y fueron muchas las felicitaciones que recibió en ese gran día. También tuvo visitas, como la de su hija y la de su sobrina Anabel Pantoja. Como era de esperar, hubo una gran ausencia: la de su hijo Kiko Rivera. El dj y la artista llevan inmersos en una guerra mediática mucho tiempo y parece que el problema no es tan fácil de solucionar.

"Yo intuyo, opino que ella echa en falta a mi hermano. Le notas la tristeza en la cara pero no le he preguntado si ha hablado con él", comentaba esta mañana Isa. Echando para un lado ese tema y dejando claro que ella va a estar con su madre pese a todo lo que suceda, Isa Pantoja se ha sincerado sobre la maternidad al ver un vídeo de su chico en redes sociales.

"Me encantaría tener hijos. Es verdad que Albertito no es mi hijo, pero como si lo fuera... ¡una niña no estaría mal!", contaba Asraf mediante un 'storie' de Instagram. Enseguida a Isa Pantoja le ha entrado la risa floja alarmando a sus compañeros, ¿es que viene un bebé en camino pronto? La joven lo aclaraba: "¡No, no, no, por favor! No pasa nada...". Después, ya cobrando la seriedad, Isa confesó sus sentimientos: "Sí que me gustaría tener un hijo, quizás en un futuro próximo".

"Albertito ya tiene 8 años, no me hubiera gustado que tuviesen esa diferencia de edad y que fuese antes, pero ya está. Es algo que quiero y que Asraf también, lo tenemos hablado. Pero por lo menos cuando termine la carrera, en dos años", aclaraba.

