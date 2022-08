maría pedraza presume de tipazo durante sus vacaciones sin álex gonzález

María Pedraza está disfrutando de unos días de descanso y desconexión en Ibiza. La actriz es una gran amante de las islas pitiusas y siempre que puede se escapa a su paraíso en la tierra. Si al principio del verano vimos a la actriz junto con su novio Álex González, disfrutando de una romántica escapada ahora le ha llegado el turno a sus amigas. María ha viajado junto a ellas a la isla donde está pasando una agradables y divertidas vacaciones en las que todas están compartiendo risas y confidencias. Baños en la playa o piscina, paseos en alta mar, deliciosas cenas en los mejores restaurantes y sobre todo de tiempo para ellas.

En una de estas jornadas en la playa, hemos podido ver a la actriz de lo más relajada y a gusto sin ocultarse en ningún momento a pesar del buen momento que vive profesional y personal. Su relación con Álex González va viento en popa. Desde que comenzaron su noviazgo hace más de un año, se han vuelto inseparables. Ambos comparten la misma filosofía de vida: su amor por la interpretación y su pasión por recorrer mundo. Desde que se conocieron en el rodaje de la segunda temporada de la serie 'Toy Boy' y aprovechan cualquier hueco en su agenda para estar juntos y disfrutar de los grandes placeres de la vida como son viajar y comer.

Gtres

Gtres

Pero a pesar de su gran afición por la gastronomía y los viajes, ambos mantienen un estilo de vida saludable. En la playa, la que fuera actriz de 'Elité' ha presumido de cuerpazo optando por un bikini en negro y su melena suelta.

Demostrando que cuida mucho su imagen, María ha lucido un discreto collar de perlas, luciendo perfecta hasta después de salir del agua. Unas imágenes que también ha compartido en sus redes sociales.

