Rosalía se ha convertido en el hit del verano en Tik Tok. Su éxito 'Despechá' está siendo uno de los temas más bailados por los usuarios de la plataforma y ni siquiera José Ortega Cano no se ha podido resistir a su ritmo. El ex torero ha disfrutado junto a su hermana bailando la canción de la catalana con una coreografía conjunta que el torero intentaba seguir con buena fé y no ha dejado indiferente a nadie y es que ha sorprendido a propios y extraños subiendo un video junto a su hermana Carmen para el Tik Tok de ella, en el que se ha visto quién de los dos tiene más experiencia con este tipo de coreografías.

Para sorpresa de todos, el diestro aparece sonriente junto a su hermana con un look de playa demostrando que, pese a todo lo que se ha dicho y los problemas que parece estar atravesando, siempre tiene un momento de desconexión para poder sonreír y olvidarse de la crisis por la que está pasando su matrimonio, que sigue en vilo.

Instagram

El vídeo ha sido celebrado y compartido por Gloria Camila quien ha aprovechado estos días para disfrutar con Rocío Flores en Marbella. Tía y sobrina han compartido con amigos en común su estancia en la playa que está exprimiendo al máximo antes de volver a la rutina, y es que Gloria Camila no está ajena a la crisis de su padre y su mujer.

Todo esto ocurre cuando ha habido un reencuentro entre la familia del que no ha trascendido apenas detalle. Y es que el matrimonio ha coincidido en la casa de Costa Ballena días antes de que el torero disfrutara con su hermana de la playa.

