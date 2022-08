Gloria Camila se encuentra en el epicentro de la polémica. En las últimas semanas, la hija de Ortega Cano ha conseguido una gran relevancia en los problemas matrimoniales de su padre y Ana María Aldón debido a la mala relación que tiene con ella, tanto que dejó de seguir a Ana María en redes. En medio de la polémica, la joven ha encontrado un momento para desconectar y lo ha hecho junto a su sobrina, Rocío Flores, con quien finalmente ha podido coincidir para pasar una temporada en Marbella y disfrutar de una buena fiesta con amigas en un club de moda de la ciudad, haciendo que muchos rostros conocidos hayan coincidido a lo largo del verano en esta discoteca.

Instagram

Tía y sobrina han disfrutado de una cena increíble y una fiesta en la que han disfrutado rodeadas de amigos en común con los que han disfrutado estos días. Una cita que han aprovechado para compartir con sus seguidores a través de redes sociales demostrando la buena relación que sigue habiendo entre ellas a pesar de las diferentes polémicas que envuelven a su familia. Ambas han aprovechado para brindar olvidando las polémicas familiares demostrando que son capaces de disfrutar.

De esta forma, después de que Rocío Flores haya normalizado la relación entre su padre, Antonio David, y Marta Riesgo, es Gloria Camila quien se encuentra en un momento tenso por la crisis matrimonial de Ortega Cano y Ana María Aldón, a la que se han unido las críticas de Gema Aldón sobre el trato a su madre en la casa familiar. Problemas de los que han querido evadirse juntas disfrutando no solo en la discoteca sino también en la playa.

Instagram

Así, ambas han lucido tipo en las playas de Marbella y en las stories de Rocío, quien ha calificado a Gloria Camila de "mi mitad", demostrando lo bien que les está viniendo estos días juntas.

