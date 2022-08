Dicen que a la tercera va la vencida. Laura Matamoros y Benji Aparicio vuelven a estar juntos. La pareja ha decidido darse una nueva oportunidad. Después da varias idas y venidas la hija de Kiko Matamoros y el empresario hostelero se han dado una nueva oportunidad. Unas imágenes de ellos de lo más cómplices en las playas de Cádiz hacían saltar todas las alarmas sobre una reconciliación de la pareja. Después de muchas especulaciones Kiko Matamoros ha sido el encargado de confirmar que Laura Matamoros y Benji Aparicio han decidido darse una -tercera- oportunidad.

Ha sido el propio colaborador de 'Sálvame' el que ha confirmado para 'Socialité' que efectivamente Laura y Benji han decidido darle una oportunidad al amor. "Yo lo que quiero es que mis hijos sean felices y ellos están muy bien, y mis nietos también", han sido las palabras con las que el concursante de 'Supervivientes' han confirmado que vuelven a estar juntos.

"Benji y Laura se quieren muchísimo", afirmaba Kiko Matamoros dejando claro que ambos se encuentran muy enamorados y que no sería nada extraño que esta fuera la reconciliación definitiva.

Una relación de idas y venidas

A pesar de que los dos tenían muchos planes juntos, su primera separación se produjo sólo 8 meses después de que Laura diera a luz a su primer hijo en común, pero Laura nunca tiró la toalla. Aquel verano la ganadora de 'GH VIP 4' intentó rehacer su vida con el también influencer Daniel Illescas, pero aquello apenas duró unos meses, porque a finales de 2019 Laura y Benji decidieron darse una segunda oportunidad. La cosa parecía ir viento en popa, pero como no es oro todo lo que brilla, al final la pareja decidía romper nuevamente a principios de año. Ahora, esta tercera oportunidad podría ser la definitiva.

