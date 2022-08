Laura Matamoros y Benji Aparicio están veraneando juntos. El pasado mayo, cinco meses después de convertirse en padres por segunda vez, la influencer anunció su ruptura con el chef. "Se ha luchado, pero no se ha podido", dijo entonces la hija de Kiko Matamoros. No era la primera vez que rompían en los siete años que han estado juntos y, a pesar de no estar juntos, siempre se han llevado bien. Este verano han demostrado que así es. Laura y Benji han viajado a la costa gaditana para pasar unos días junto a sus hijos, Matías y Benjamín.

Laura Matamoros y el padre de sus dos retoños estuvieron paseando a orillas del mar, dejándonos unas imágenes que hablan por sí solas. Risas, gestos cómplices y siempre móvil en mano para captar las mejores imágenes de sus hijos.

Gtres

La influencer siempre ha manifestado públicamente la buena relación que le une a Benji. Por su parte, él se ha mantenido discreto, pero es cierto que en sus últimas fotos publicadas en redes sociales son junto a Laura, lo que demuestra la importancia que sigue manteniendo en su vida.

Gtres

Laura y Benji ya protagonizaron una sonada ruptura al poco tiempo de nacer su primer hijo y pudieron solucionar sus diferencias y se dieron una segunda oportunidad. La influencer volvió a quedarse embarazada y tras el nacimiento de su segundo hijo, la pareja volvió a romper y solo depende de ellos si se dan una nueva oportunidad. No hubo terceras personas de por medio, por lo que su distanciamiento muy posiblemente se produjo por un desgaste en la relación. El tiempo es el que tiene la última palabra, pero, de momento, se les ve juntos y en buena armonía.

Gtres

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io