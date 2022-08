La actriz Anne Heche ha fallecido a la edad de 53 años a causa de las heridas ocasionadas por un grave accidente de coche. El vehículo en el que viajaba y que conducía se estrelló contra una casa provocando un incendio del que tuvo que ser rescatada por 59 bomberos que tardaron más de una hora en poder extraer a la artista que presentaba grandes secuelas en todo el cuerpo por lo que tuvo que ser inducida al coma, falleciendo finalmente el 12 de agosto.

Una dura noticia que ha dejado devastados a sus dos hijos, Homer de 20 años y Atlas de 13. "Mi hermano Atlas y yo perdimos a nuestra mamá", confirma en un duro comunicado Homer en el que confesaba estar completamente consternado: “Me he quedado sin palabras, con una tristeza profunda”, explicaba el hijo mayor de la actriz quien se ha refugiado en su padre y la actual pareja de este. "Durante esos seis días, miles de amigos, familiares y fanáticos me dieron todo su amor. Estoy agradecido por ello, como lo estoy por el apoyo de mi papá, Coley, y mi madrastra Alexi, quienes continúan siendo mi apoyo durante este tiempo"

A lo largo del comunicado, el hijo mayor de la actriz ha agradecido el apoyo que han recibido durante estos días en los que la familia ha estado pendiente de la evolución de la actriz: "Después de estos seis días de cambios emocionales casi increíbles, me quedo con una tristeza profunda y sin palabras. Espero que mi mamá esté libre de dolor y comience a explorar lo que me gusta imaginar como su libertad eterna".

En este sentido, varias personalidades del mundo de la actuación han querido dar su último adiós a la actriz a través de redes sociales. Una de las primeras en lamentar la muerte de Anne ha sido Ellen DeGeneres, ex novia de la actriz, quien lanzaba este mensaje a través de su cuenta de Instagram: "este es un día triste. Envío todo mi amor a los hijos, familia y amigos de Anne".

