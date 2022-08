La actriz Anne Heche se encuentra hospitalizada en estado crítico en un hospital de Los Ángeles. La estadounidense, de 53 años, que hemos podido ver en Chicago PD o Ally McBeal, ha sufrido un grave accidente de tráfico: el Mini Cooper azul que conducía se ha estrellado contra una casa en el 1700 de South Walgrove Ave en la noche de este viernes 5 de agosto. Un accidente que ha provocado un grave incendio envolviendo el vehículo en llamas por lo que rápidamente se ha avisado a los servicios de emergencias que han tenido que rescatar a la actriz de su vehículo, el cual había provocado daños estructurales en la casa comprometiendo la estabilidad de la vivienda.



El incendio no solo ha afectado a la estructura sino que también envolvió en llamas el vehículo, provocando quemaduras graves a la actriz. Según medios estadounidenses como People en Español, los servicios de emergencias lograron sacarla del vehículo a pesar de la dificultad y trasladaron a la actriz en camilla mientras que estaba aún consciente.

El que fuera su pareja, Thomas Jane, confirmó a Daily Mail que, a pesar de la gravedad, se espera que la actriz salga adelante. "Mis pensamientos y oraciones están con Anne, uno de los mayores talentos de su generación. Afortunadamente nadie más salió herido", ha asegurado. El fuego tenía gran potencia por lo que han sido necesarios 60 bomberos para poder sofocarlo aunque a pesar del gran equipo, tardaron más de media hora en poder apagarlo del todo.

Afortunadamente, aunque la vivienda quedó destrozada, los habitantes no se vieron afectados al estar justo al otro lado de la casa en el momento del accidente. Por ahora se investigan las causas del accidente, pero se ha adelantado que Anne podría ir a una velocidad demasiado alta, lo que provocó tal explosión.

