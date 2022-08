Fallece la actriz Anne Heche

Malas noticias para la industria del cine. La actriz Anne Heche ha fallecido después de una semana en coma. Tras el trágico accidente de tráfico que sufrió el pasado 5 de agosto, la intérprete no ha podido superar las graves secuelas y finalmente ha perdido la vida. La ganadora de un Emmy no se ha podido recuperar del grave derrame cerebral que le dejó el accidente, además de otras importantes lesiones, así como quemaduras en todo su cuerpo. Su familia temía lo peor y esta misma mañana informaban a través de un comunicado que, tras hablar con los médicos, no tenían esperanza de que la actriz sobreviviese.



Todo ocurrió el pasado 5 de agosto cuando Anne Heche se estrellaba con su coche a gran velocidad en la zona de Mar Vista (Los Ángeles, EE.UU.). El vehículo acabó envuelto en llamas. El coche iba a tanta velocidad que se salió de la carretera provocando graves quemaduras a la actriz. Al siniestro acudieron un total de 59 bomberos para poder rescatar a la intérprete de debajo de los escombros y llevarla a un hospital cercano en un operativo que se alargó 65 minutos y que ha sido cuestionado por demorarse una hora más hasta llegar al lugar del incidente.

Gtres

El pasado martes 9 de agosto, su agente aseguraba que se encontraba en coma inducido y su estado de salud era "extremadamente crítico". "Está en coma y no ha recuperado la conciencia desde poco después del accidente", afirmaba el portavoz de la intérprete de 53 años que padece una "importante" lesión pulmonar y requiere respiración asistida en estos momentos. Ahora, el representante de la actriz ha emitido un comunicado que ha sido publicado por la revista 'People' en el que revela que la familia de la actriz no espera que ésta sobreviva.

"Desgraciadamente, Anne sufrió una herida anóxica cerebral severa y sigue en coma en situación crítica. No se espera que sobreviva" asegura el comunicado y revela que se mantienen sus constantes vitales gracias a las máquinas porque su deseo era donar sus órganos. "Su elección siempre fue donar sus órganos y se la mantiene en un sistema de soporte vital para determinar si alguno de ellos es viable”, establece el comunicado.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io