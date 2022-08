Las hijas de Sandra Domecq recuerdan a su madre en el 18 aniversario de su muerte

Cada día, pero especialmente cada 13 de agosto, las hijas de Sandra Domecq, exmujer de Bertín Osborne, recuerdan a su madre. Tras una larga y dura batalla contra el cáncer la socialité fallecía, dejando un gran vacío en la vida de sus hijas. Una partida que dejaba con el alma rota a sus cuatro hijas: Alejandra, Eugenia y Claudia, fruto de su matrimonio con el cantante Bertín Osborne; y a Ana Cristina, que nació de su matrimonio con el empresario Fernando Portillo. Con motivo de este día tan doloroso, sus hijas siempre utilizan sus redes sociales para recordarla con mensajes llenos de amor y cariño.

Este año se cumplen 18 años de ausencia; sin embargo, Sandra forma parte del día a día de sus hijas, que nunca la olvidarán. Este año ha sido especialmente emotivo para Claudia Osborne que la recuerda por primera vez convertida en madre.

La coach ha compartido una fotografía junto a su progenitora de pequeña y ha escrito unas emotivas palabras. La joven comienza explicando que como cada 13 de agosto no puede evitar recordar a su madre, pero que este año es diferente pues lo hace mientras sostiene a su propia hija en brazos. "Pensar que, quizá, mi hija ya conoce a su abuela, y que puede que mi madre haya estado acompañando a mi hija durante todo su proceso hasta su nacimiento, me hace sentir muy conectada. Hay algo que me dice que parte de la esencia de ella reside ahora en Micaela, y no hay nada que me emocione más y me de más paz en este día que sentirla a través de ella. Qué mágica es la maternidad y la unión que viaja de generación en generación.Hoy es tu día mamá, te adoro para siempre ❤️", concluye dejando claro que ella siente que su madre y su hija Micaela están conectadas.

La más pequeña, Ana Cristina celebra que cada año su madre reúna a todas las hermanas para recordarla y celebrar su vida. Y lo hace con una pintura al óleo de su querida y recordada madre.



Alejandra tiene presenta a su madre con una fotografía de ella en blanco y negro. "Para ti mamá, siempre, todo mi amor! ❤️ #13agosto #amorincondicional #amoreterno #elamoresloúnicoquesemultiplicacuandosereparte".

Eugenia saca a relucir sus sentimientos encontrados en un día como hoy. La joven sigue extrañando cada día a su madre y considerando injusta su partida. " Mamá ya pasaron 18 años! Y la verdad es que sigo un poco enfadada con la vida y te sigo echando muchísimo de menos todos los días! ".



