Son días de fiesta (y mucha) en Málaga. Además de los eventos y conciertos benéficos como el Festival Starlite, en el que hemos podido ver a Rocío Flores junto a Marta Riesco y Antonio David, ha arrancado la feria de la ciudad y la hija de Rocío Carrasco es una muy aficionada a este tipo de fiestas. Ya la hemos podido ver en la inauguración con sus amigas, lo que le ha podido costar una crisis con su novio, Manuel Bedmar, y ahora hemos visto cómo disfruta de las casetas con su hermano David, amigos de la familia y con una persona con la que ha sorprendido a todos sus seguidores: Olga Moreno. Y es que desde que la ganadora de 'Gran Hermano' diera algunas entrevistas en exclusiva a las revistas, la relación entre ambas se tensó bastante, incluso Rocío Flores llegó a confesar en un programa estar decepcionada con Olga "por como se habían hecho las cosas".

Parece ser que en este tiempo en el que Marta Riesco ha vuelto a afianzar su relación con Rocío, Olga Moreno también ha hecho lo propio aunque no lo ha demostrado hasta ahora.

Instagram

Y es que esta es la primera vez que las vemos juntas desde que se hicieran la lipoescultura juntas. A través de varios stories, hemos podido ver cómo ambas se encuentran en un caseta junto a varios amigos disfrutando de la feria, un grupo de personas a las que Rocío se refiere como 'Ohana', es decir, 'familia'.

Pero no ha sido la única foto que han subido juntas, y es que Olga también ha subido una imagen en la que se la puede ver junto a su hija Lola, a Rocío y David Flores. Una reunión familiar que demuestra que aún siguen teniendo los mismos lazos vigentes a pesar de la ruptura de la relación entre Olga y Antonio David, aunque a día de hoy no hayan firmado el divorcio.

Instagram

