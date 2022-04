Hace unos meses que los rumores de separación se centraron en la pareja de Manuel Bedmar y Rocío Flores. Las especulaciones señalaban posibles infidelidades haciendo que la relación entre ambos fuera cada vez más difícil, sin embargo la hija de Antonio David Flores dejaba claro en su programa que era un tema que no quería tocar debido a que su chico era una persona anónima y quería seguir siéndolo. "Mi vida sigue igual", zanjaba la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' en su primera aparición en directo después de someterse a una lipoescultura.

Para zanjar los rumores, precisamente, Manuel Bedmar acudía a Málaga al día siguiente de la lipoescultura de su chica para ver cómo se encontraba y cuidar de ella, una sorpresa que la joven compartía a partir de sus redes sociales. Ahora, tras el relato de una chica que dice haber sido su amante hace apenas un año, ha sido el propio Manuel el que ha utilizado las redes sociales para responder a todos los rumores con dos escuetas publicaciones que han sido del todo elocuentes.

Instagram

La primera de ellas tenía lugar este sábado, un día después de las declaraciones de la joven en el 'Viernes Deluxe', en las que aseguraba, con una rotunda frase, que las revelaciones no habían afectado a su relación: "Importancia a las cosas que tienen importancia", aseguraba con letras blancas en un fondo gris. Una declaración que ya dejó clara la situación.

Por si quedaba alguna duda, el joven ha despertado este domingo con otra publicación en sus stories de Instagram para dar los buenos días a sus seguidores. Una fotografía en la que se podía ver cómo se preparaba el café de buena mañana en un taza personalizada con las caras de él y su chica dándose un romántico beso. Una imagen que se ha tomado como toda una declaración de intenciones de mantener la relación que ha cumplido ya 6 años.

