A pesar de su separación y de todo el revuelo mediático que protagonizaron, Antonio David Flores y Olga Moreno están unidos con un fin. Ya está aquí el verano y aunque el padre de Rocío Flores y su ex mujer están disfrutando de unas vacaciones por separado, se han unido para defender a una gran amiga. La recta final de 'Supervivientes' está muy cerca y la amiga de Olga Moreno, Ana Luque, está nominada con riesgo a salir este jueves. Aunque es la sevillana la que ha ido en varias ocasiones a defender a su amiga, parece que Antonio David sigue manteniendo buena amistad con la concursante.

Tras varios meses de concurso, a todos nos ha quedado claro que Ana Luque quiere a todo el mundo y ha sido la participante con más optimismo y buen rollo de la edición. Quizás conociéndola los espectadores, todos comprendemos que Ana Luque no se ha posicionado nunca en este guerra que tienen Antonio David y Olga. La malagueña ha vivido una de sus peores semanas en Honduras, y es que no se puede olvidar de todo lo que ocurrió durante la visita de la madre de Ignacio de Borbón, donde se ocultó para hacer de oráculo respondiendo a las preguntas que los concursantes le hacían. Sin embargo, ella solo podía responder "sí", "no" o "incierto", lo que acabó provocando que algunos concursantes como Nacho Palau hiciesen una reflexión sobre su comportamiento.

Instagram

Es su primera nominación y la concursante está muy nerviosa. El ex marido de Rocío Carrasco no se lo ha pensado dos veces y cogía sus redes sociales, dónde ha conseguido bastante seguidores desde que se emitió la docuserie y después de su separación, y apoyaba a Ana Luque para que se salve de la expulsión de este jueves 7 de julio.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io