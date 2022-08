El presentador, que vive su primer verano de amor junto a Patricia Pardo , ha visto cómo 'Esta noche gano yo' , el concurso de Mediaset que conduce junto a Carolina Cerezuela, abandona el 'prime time' de Telecinco debido a su escasa audiencia. La cadena de Fuencarral esperaba que, con el paso de las semanas, más espectadores se asomaran a este espacio de retos de famosos pero no ha sido así y'Esta noche gano yo' arrancó con un 11,8% de share y, en su última emisión, se quedó por debajo del 7% por lo que Mediaset ha decidido retrasar su emisión.

Christian Gálvez no logra consolidarse en la parrilla televisiva tras su salida de 'Pasapalabra'. 'Alta tensión', su anterior concurso que emitía Cuatro, no logró los resultados esperados y lo mismo ha pasado con 'Esta noche gano yo'. Además, el pasado junio, el presentador también se despedía de 'De Sábado con Christian Gálvez en Cadena 100', el 'morning show' que presentaba los sábados por la mañana en esta cadena. A la espera de nuevos proyectos, ya que Christian continúa con el respaldo de Mediaset, el presentador disfruta de su primer verano junto a Patricia Pardo.

Telecinco

La presentadora de 'El programa del verano', que acaba de arrancar su segundo periodo de vacaciones que se alargarán hasta el próximo 5 de septiembre, día de su cumpleaños y cuando regresará a las mañanas de Telecinco tras su merecido descanso, es el mejor apoyo para su chico. Hace unas semanas, precisamente durante la presentación de 'Esta noche gano yo' en 'El programa del verano', fue la primera vez que Patricia y Christian coincidieron en un plató de televisión y allí presumieron de complicidad.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io