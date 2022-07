'Esta noche gano yo': cuándo empieza el nuevo concurso de Telecinco

El verano en Telecinco está siendo una auténtica revolución. Los movimientos de presentadores a raíz de la marcha de Sonsoles Ónega a Atresmedia, que afectan a Ya es mediodía (Joaquín Prat) y Cuatro al día (Ana Terradillos) son una de las causas. Pero es que también se están produciendo cancelaciones de programas, como Ya son las ocho o Viva la vida y nuevos estrenos como Ya es verano y el nuevo concurso de la cadena, Esta noche gano yo, que por fin llega a nuestras pantallas.

La premisa del formato es sencilla, dos equipos de famosos se enfrentarán cada semana en divertidas y espectaculares. Christian Gálvez y Carolina Cerezuela serán los capitanes, de modo que asumir la tarea de presentar y también de dirigir a los grupos. En cada entrega los equipos participarán en cinco duelos individuales, un duelo de capitanes y una última prueba grupal que dictaminará cuál de los dos grupos ingresa en su hucha el importe acumulado en sus marcadores. Los integrantes famosos son Edu Soto, Patricia Montero, Belinda Washington, Miriam Díaz-Aroca, La Terremoto de Alcorcón, Jorge González, Michelle Calvó, Rocío Madrid, Carlo Costanzia y Ricky Merino.

Tenemos fecha de estreno 👏#EstaNocheGanoYo llega a @telecincoes, el martes a las 21:55h 💪 https://t.co/RACQfrKz7U pic.twitter.com/a3hKgR1Rbz — Esta noche gano yo (@EstaNocheGanoYo) July 21, 2022

Esta noche gano yo: cuándo empieza el concurso de Telecinco

Los concursos son para el verano. O eso han debido pensar en Mediaset, ya que han optado por el estreno de su nuevo formato de retos dinámicos y divertidos para el período estival. El martes 26 de julio, a las 21.55, aterriza en Telecinco Esta noche gano yo, ocupando el hueco de Tierra de nadie, ahora que Supervivientes está a punto de terminar.

Es inevitable pensar que esta estrategia de emisión responde a un criterio de asociación de contenidos ligeros y familiares con las etapas vacacionales, como ya ha ocurrido a lo largo de los años en todas las cadenas con formatos como el Grand Prix (La 1), Me resbala (Antena 3) o La granja (Telecinco), muy propios de los meses de verano.

