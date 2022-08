Las más de 3 millones de personas que siguen a Dulceida se llevaron una devastadora sorpresa al ver que su ídolo anunciaba, el pasado mes de octubre, que rompía su relación con su chica, Alba Paul. La pareja, que llevaba varios años saliendo y se habían casado en una idílica boda en 2016, decidía poner punto y final a su amor tras haberse dado un tiempo durante el verano de 2021; un tiempo que finalmente acabó en la mencionada separación. Sin embargo, este 2022 el amor podría haber llamado de nuevo a sus puertas.

Cuando dieron la noticia, las dos dejaron claro que iban a mantener su relación de amistad porque seguían queriéndose mucho, y que su amor seguía vivo pero de una manera diferente. De hecho, Dulceida habló de Alba con muy buenas palabras tras el cese de su relación pocas semanas después. Ahora, sin embargo, unas imágenes emitidas por el programa 'Socialité' podrían haber despejado la gran duda: ¿hay reconciliación? Todo podría apuntar a que sí a juzgar por las cariñosas imágenes de ellas en un barco en las Islas Baleares, pero era el paparazzi Jordi Martín el que decidía tirarse directamente a la piscina: "Está claro que han vuelto", afirmaba, mientras las fuentes cercanas a las protagonistas consultadas por el programa no se han mojado tanto: "No quieren ponerle nombre a lo que les está pasando".

De momento, y a juzgar por esas palabras, parece que las dos quieren tomarse esa supuesta reconciliación de pareja con calma y sin ponerle una etiqueta. Sin embargo, hace tan sólo unos días saltaban los rumores sobre que, ahora que Nagore Robles y Sandra Barneda ya no están juntas, Dulceida y la vasca podrían haber iniciado algo, un rumor que la propia Nagore se encargaba de aplacar con humor: "Entiendo que dos lesbianas conocidas y juntas tenga mucho morbo e interés, pero siento decepcionaros. Tendréis que buscaros otra telenovela este verano".