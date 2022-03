El actor ha reconocido que hubo un tiempo en el que temía que se supiera su orientación sexual por miedo a quedarse sin trabajo

Aunque parezca que en pleno 2022 tenemos muchas cosas superadas a pie de calle, hay algunas que no cambian de cara a la galería, y una de ellas es ser homosexual en la industria del entretenimiento, sobre todo si aún no has alcanzado una fama de peso. Fue el caso, por ejemplo, del cantante Pablo Alborán, el deportista de élite Gus Kenworthy o el actor Ian McKellen (que salió del armario a los 48 años). Uno de los últimos casos ha sido el del actor Jonathan Bailey, que ha hablado abiertamente de su orientación sexual en una reciente entrevista.

Con toda naturalidad, el actor que da vida en Netflix a Anthony Bridgerton ha querido hacerlo saber, pero no por el hecho de salir del armario, sino para hablar del miedo que ha llegado a sentir en algunas ocasiones de salir del armario y quedarse sin trabajo: "Pensaba que para ser feliz tenía que ser hetero", ha dicho en una entrevista para GQ tras revelar el consejo que le dieron a otro amigo desde una productora y que a él también le marcó: "Hay dos cosas que no queremos saber: si eres alcohólico o si eres gay", ha dicho, dejando a muchos patidifusos.

Fotograma de Los Bridgerton con Jonathan Bailey y Regé-Jean Page Gtres

Pero todo cambió cuando se vio 'enclaustrado' en sí mismo y decidió dar un golpe en la mesa, romper con todo y vivir libre: "Llegué a un momento en el que pensé 'a la mierda': prefería mucho más ir de la mano con mi novio en público o poder poner mi propia cara en Tinder y no estar tan preocupado por conseguir un papel", ha contado. Desde ese momento, todo fue mucho más fluido para él, y aunque haya sufrido rechazo por parte de algunos, tampoco le ha ido mal con sus papeles en el teatro, en la serie 'Broadchurch' y en la que le ha encumbrado: 'Los Bridgerton', en la que será protagonista de la segunda temporada (que se estrenará el próximo 25 de marzo).

Además, no le está faltando el trabajo: desde este mismo mes también coprotagoniza, junto al actor Taron Egerton ('Kingsman' o 'Rocketman') la obra 'Cock' -en el West End de Londres- donde los dos hacen de una pareja.

