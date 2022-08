Este miércoles 17 de agosto la joven Daniella, hija de David Bustamante y Paula Echevarría cumplía 14 años y sus padres no podían sentirse más orgullosos de su mujercita. "Felicidades al amor de vida!!! Te adoro hija mía!!! #14Años Verte crecer es lo más increíble que me me ha pasado! #TeAmoDaniella", escribía el artista con emoción y muy contento por su persona favorita. La imagen publicada en Instagram generaba muchísimos comentarios tanto de los fans del cantante como de personajes públicos, entre ellos resaltaba el de Paula Echevarría que comentaba con tres corazones.

Parece que no solo ha quedado en felicitaciones públicas, sino que también la ex pareja se habría juntado para celebrar el cumpleaños de la joven. Paula Echevarría compartía un vídeo de momentos junto a su hija y al final del mismo aparece una fotografía de los tres posando con una sonrisa de oreja a oreja. En medio sale Daniella recibiendo a cada lado un beso de sus progenitores.

"Mi pedazo de sol.. la niña de mis ojos... ¡14 años mi vida! Disfrútalos y vívelos como si no hubiera un mañana pero siempre con cabeza y sobre todo con corazón", escribía la actriz como título de este precioso vídeo. Al igual que hizo ella, Bustamante ha querido comentar esta publicación: "¡Felicidades al amor de vida! Te adoro hija mía. 14 Años. Verte crecer es lo más increíble que me me ha pasado". Se nota la buena sintonía que hay entre la pareja y esa actitud hace que todo fluya mucho mejor y más natural.