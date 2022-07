Paula Echevarría felicita a su ex, David Bustamante, por su último logro profesional. El cantante está de enhorabuena ya que es uno de los nominados a los premios del Público BroadwayWorld Spain 2022 que otorga la web de entretenimiento BroadwayWorld Spain. El objetivo de estos galardones, que ya van por las 12º edición, es dar la oportunidad a los aficionados al teatro musical, artistas, productores y personal del teatro de elegir mediante votación a las mejores producciones y profesionales del espectáculo en Madrid, Barcelona o durante las giras por territorio nacional. David Bustamante, que hace unos días reveló si tenía planes de boda con su novia Yana Olina, está nominado como mejor actor por su papel en el musical de 'Ghost', obra de teatro que le está dando muchas alegrías. "Gracias!!!😘😘😘💙🔝 Me hace mucha ilusión! 😘😘😘", escribió el cantante en su perfil de Instagram para compartir con sus más de 1,5 millones de seguidores de Instagram la gran noticia.

David Bustamante ha recibido numerosas felicitaciones por su logro a través de las redes sociales entre ellas la de su ex, Paula Echevarría. "Enhorabuenaaaaaa!!!! 🙌", escribió la actriz dejando claro que la relación entre ambos es excelente. El cántabro y la asturiana formaron una de las parejas más admiradas del panorama nacional y, hoy en día, mantienen una relación cordial por el bien de su hija Daniella, de 13 años. Se casaron el 22 de julio de 2006 y, 11 años después, en 2017, decidieron tomar caminos separados y, un año después, firmaron el divorcio. Su hija Daniella es lo más importante para ambos y es habitual que compartan sus alegrías. Por ejemplo, el pasado Día del Padre, la actriz le incluyó en la felicitación que publicó en sus redes en un día tan especial. Paula felicitó a su chico, Miguel Torres, padre de su pequeño Miki, pero también se acordó del cantante, progenitor de su hija mayor.

