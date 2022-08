Un fiestón. Así es como se puede calificar la celebración que Paula Echevarría organizó en Marbella este pasado fin de semana para festejar una cifra tan bonita como redonda: 45 años. La actriz e influencer, tras dos años de pandemia, tenía ganas de pillar una buena fiesta, y en pleno festival de música Starlite, Paula contó con la ayuda de la organización para montar una 'party' que muchos recordarán pasados los días o incluso los meses. La ex de David Bustamante estuvo rodeada de los suyos, y la felicidad se notaba en el brillo de sus ojos y en una sonrisa que no se borró en toda la noche.

Miguel Torres fue el acompañante de la noche de la protagonista -que lució un precioso vestido de inspiración nupcial en blanco con detalle de corsetería-, y aunque Miguel también tuvo su sitio, Paula estaba encantada de poder reunir, besar y abrazar a sus amigos y conocidos: no faltó su grupo de amigas 'Las Pencas', y por supuesto también otras amistades que estaban deseando felicitar a Paula, como la influencer y periodista Marta Carriedo o el empresario Enrique Riquelme. Tampoco faltaron Poty y su mujer, Isabel Navarro, unidos a la cumpleañera por una larga amistad de años.

También quisieron pasarse por el evento sus amigas Ana Antic, Sandra García Sanjuan o Sofía Éllar, que felicitaron a la cumpleañera, le dieron su regalo y le tiraron de las orejas. Uno de los deseos de Paula era aguantar hasta bien entrada la madrugada, y parece que lo consiguió: Miguel y ella se recogieron ¡a las 5 de la mañana!

Por supuesto, no faltó la tarta con sus velas rezando un gran '45', que portó Miguel Torres para que su chica pudiera soplar, probar y repartir entre sus invitados. "Hoy y siempre te mereces todo lo mejor por lo especial que eres con todos los que te conocemos", dijo Miguel Torres en su felicitación pública en redes sociales. Sin duda, un colofón de altura para un fin de semana en el que Paula se dejó ver con algunos artistas como Camilo, que actuó en el festival, a la vez que alucinó con el directo de C. Tangana.

