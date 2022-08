Belén Esteban está disfrutando de unas idílicas vacaciones. En familia, la colaboradora de 'Sálvame' está desconectando después mientras termina de recuperarse de su rotura de pierna, algo que la ha dejado fuera de los platós durante los últimos meses regresando hace escasas semanas por lo que este verano se está convirtiendo en algo muy especial. Cada día más recuperada, la colaboradora y empresaria tiene las emociones a flor de piel por lo que no ha extrañado que haya tenido un momento de melancolía recordando a la que era uno de los grandes pilares entre los colaboradores de Sálvame: Mila Ximénez.

Hace ya un año que se dio el último adiós a Mila, fallecida a causa de un cáncer. Desde entonces han sido muchas veces las que sus compañeros han recordado a la periodista debido a la buena relación que tenía con todos ellos. Así lo ha hecho ahora Belén Esteban quien ha compartido una imagen de sus compañeros con Mila: "Esta foto es una foto de felicidad", podía leerse en la publicación de Instagram.



Instagram

En la imagen se puede ver sonriendo de felicidad a Antonio Rossi, María Patiño, Belén Esteban y la propia Mila Ximénez. Una publicación bajo la banda sonora "Qué bonito es querer" de Manu Carrasco: "Qué bonito es saber qué siempre estás ahí, quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar, afortunado yo por tener tu amistad", ha sido el fragmento de la canción que Belén Esteban ha escogido para la publicación.

Y es que, la empresaria ha notado muy de cerca la compañía de su amiga en estas semanas, sobre todo, tras su operación de pierna. "Belén, en esta habitación estuvo Mila”, confesó la empresaria en una entrevista que le dijo un enfermero cuando entró en el hospital. "A mí se me pusieron los pelos de punta. Me dije que con todas las habitaciones que hay en el hospital y me tiene que tocar la suya… Pero luego lo pensé. Es como si quisiera decirme que ella estaba ahí, ayudándome".