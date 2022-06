Se cumple un año del fallecimiento de Mila Ximénez, víctima de un cáncer de pulmón. La periodista era el alma de 'Sálvame' y su muerte solo lo ha confirmado. El plató ya no respira el mismo ambiente y los propios colaboradores lo han asegurado en varias ocasiones. El mismo Jorge Javier Vázquez confesaba, en la visita de María del Monte, que no habían sabido llevar el duelo de la periodista y que apenas hablan de ella entre bambalinas, lo que hace que el dolor aún no se haya ido. Así lo han demostrado en el especial de 'Sálvame' por el aniversario de Mila, un homenaje en el que María Patiño ha confesado que Jorge Javier la arropó en esos duros momentos: "Jorge nos arropó mucho. Yo estaba en la peluquería cuando me llamaron y mi reacción era no venir, pero Jorge me llamó y me dijo que tenía que estar".

Para continuar con el homenaje en antena, los compañeros de 'Sálvame' han acudido al restaurante La Muralla, el favorito de Mila pues era habitual verles a todos reunidos allí después del programa, como así ha sido hoy. Después del especial, Terelu, María Patiño, Laura Fa y Belén Esteban se han encontrado en su bar. "Como ella querría que estuviéramos!!! Te quiero hasta el infinito! Por ti amiga, amor! 🥂", ha escrito Terelu en su Instagram acompañando a una fotografía de familia.

Pero la hija de María Teresa Campos no ha sido la única en inmortalizar el momento. "Amiga, no podía ser de otra manera. Me lo prometiste, nos vemos en la Muralla. Te quiero", ha escrito por su parte María Patiño con otra fotografía de las allí presentes. Patiño, de hecho, confesaba en el especial que vuelve en muchas ocasiones ella sola al restaurante para brindarla su propio homenaje. Y es que la memoria de la periodista sigue muy viva entre sus amigos.

