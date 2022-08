El futuro de Rafa Mora está pendiente de un hilo después de que la encuesta de Twitter, por tercera vez a lo largo de su historia en el programa, planteada por la dirección de 'Sálvame' determinara que está siendo perjudicial para las audiencias. Su actitud en las últimas semanas ha sido calificada de problema por la dirección del programa, la cual aseguran que está relacionada con la relación que tiene con Kiko Matamoros, algo que han planteado al propio Kiko y a las redes sociales: "No es perjudicial sino beneficiosa, lo malo son las actitudes de gente que pica sabiendo cuál es el punto débil de cada uno", aseguraba el colaborador de 'Sálvame'.

La misma pregunta se ha planteado a todos los compañeros de la redacción y a los propios colaboradores: "creo que cuando están juntos no han aprendido a medir y a la persona con la que tengan el conflicto le pueden hacer bastante daño", aseguraba Marta López mientras que Kiko Matamoros contestaba que "cuando existía el 'eje del mal' era la época de mejores audiencias. Ahora todo desgraciadamente ha cambiado".

Telecinco

"¿Queremos más audiencia o que la gente nos quiera más? Rafa ha creado enfrentamientos que sí generan audiencia pero que ha generado un rechazo hacia el programa", se preguntaba Carmen Alcaide ante las risas de Kiko que, junto a Marta López, aseguraban que "no venimos a caer bien a la audiencia, el problema son las faltas de respeto".

En este sentido, la dirección ha mostrado la alternativa de que Kiko y Rafa no coincidan en el plató para que no se retroalimenten y no se produzcan estas situaciones, a lo que Matamoros ha sido tajante: "no coincidir es restarle oportunidades de venir él, así que si yo voy a ser una carga para que un compañero venga menos días, yo abandonaría el programa". Además, el colaborador ha criticado que se tome la decisión en base a Twitter: "la inmensa mayoría de la audiencia no utilizan las redes sociales".