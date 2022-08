"Aunque uno no elige cuando le pasan estas cosas, lo que sí elige es cómo afrontarlo". Con estas palabras la cantante Mónica Naranjo ha querido publicar un comunicado en el que ha anunciado que cancela toda su agenda, compromisos, negocios y gira incluidos. Según ha contado la artista, un problema de salud contra el que lleva un tiempo 'peleando' le obliga a parar durante unos meses, y sin querer entrar en demasiados detalles, Mónica ha explicado lo que le ocurre: "Mi sistema digestivo lleva tiempo dándome guerra y ya he tenido que pasar por el taller para que ajusten alguna tuerca", ha dicho con una metáfora que podría significar que habría tenido que ir a quirófano.

El problema ha requerido que sus médicos le pidan que pare, una decisión que, al parecer, comparte todo su equipo, ya que si no se toma un tiempo de reposo y recuperación, este problema "amenaza con afectar a mi instrumento vocal". Eso sí, ha dejado claro que no es "nada especialmente grave": "No quiero que nadie se preocupe en exceso". Un problema del que seguro que también sabe mucho la ex superviviente Tania Medina, que tuvo que ser evacuada por circunstancias similares en el reality. Y es que las divas no son inmunes a los problemas de salud: por ejemplo, Shakira tuvo que cancelar su gira 'El Dorado' en 2017 por empeoramiento de sus cuerdas vocales.

Mónica no ha querido dejar pasar la oportunidad de pedir perdón y paciencia a sus seguidores, y es que su gira, el 'Mimétika Tour', que debía empezar en Málaga el próximo 1 de octubre, no verá la luz hasta más adelante, porque durante esta baja temporal no podrá tampoco hacer ensayos: "Toda mi agenda profesional de septiembre y octubre ha sido anulada; por lo que aquellos que tenéis un golden ticket, tendréis que esperar un tiempo extra a que nos veamos". "Mi equipo se encargará de acomodar las fechas para que pronto podamos volver a encontrarnos y disfrutar de la música, y compensaros de alguna manera a aquellos que ya teníais una entrada adquirida".

Pese a este problema, Mónica no está de bajón, y tiene ya la vista puesta en la vuelta a los escenarios "con la mayor de las ilusiones por volver [...] a finales de año", anunciando también que la gira comenzará entonces en Chile, volverá a España y luego regresará a Latinoamérica para seguir con sus conciertos.