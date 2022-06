Tania Medina no lo está pasando nada bien desde que se convirtió en la sexta expulsada de 'Supervivientes 2022'. Desde que regresó de Honduras, la canaria ha compartido su día a día con sus seguidores en redes sociales. Si su primer planazo fue acudir a un centro de belleza, ahora la exsuperviviente se ha sincerado con sus 'amigos virtuales' y les ha revelado que no todo son alegrías desde su salida del reality. Tal y como ha confesado que su vuelta a la civilización "está siendo complicada", algo normal debido al gran cambio que supone para los concursantes regresar después de las condiciones extremas en las que han vivido durante el reality. Y que también han sufrido otros exconcursantes: Alba Carrillo afirmó que le costó volverse a poner zapatos tras meses andando descalza; Albert Álvarez reconoció que durante un tiempo estuvo durmiendo en el suelo; e incluso Melyssa Pintó explicó que al regresar de la isla, cuando iba por la calle de buenas a primeras le daba por tumbarse en el suelo.

La novia de Alejandro Nieto está teniendo problemas con la comida. "Estoy muy triste porque podría estar yendo a restaurantes ricos y deliciosos para comer pizza, sushi… y estoy yendo al súper a por un yogurt desnatado sin azúcar", contaba un Stories. Tania perdió 8 kilos durante su paso por el reality y quiere recuperarlos pero les está costando. "Estoy muy malita de la tripa. Me bebo un vaso de agua y exploto de lo 'llena' que estoy. Quiero ponerme buena ya", reconocía desesperada, pero sin perder el sentido del humor. La modelo subía a sus redes un plato de arroz con pollo y escribía: "¿Quién ha dicho que me he ido de 'Supervivientes'? (Lo hago por mis compañeros en realidad)". Por su alguien no había pillado su ironía, añadía un emoji al que se le saltan las lágrimas de la risa.

Stories

Ya durante su paso por el concurso tuvo problemas digestivos. El equipo médico decidió evacuarla durante unos días porque no conseguía admitir líquido, tenía fiebre y vomitó en varias ocasiones y había riesgo de deshidratación al no tolerar ningún alimento sólido ni líquido. Un bache que superó y regresó con sus compañeros para darlo todo hasta su expulsión.



Tania, que participó en el debate de 'Supervivientes' en el que recibió un consejo de Ion Aramendi sobre su relación con Alejandro Nieto, también ha mostrado otras secuelas de su paso por 'Supervivientes'. Una foto con sus piernas llenas de cicatrices: "Son marcas de guerra de cada prueba", comentaba.



