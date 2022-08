Rafa Mora se ha sometido al polígrafo de Conchita. Después de una semana dura por su enfrentamiento con Miguel Frigenti y el juicio ante la posible continuidad del colaborador en Sálvame o no, el extronista se ha sometido a las preguntas de sus compañeros en un polígrafo especial en el que se han desvelado muchas de las dudas del resto de colaboradores. Por ejemplo, si Rafa se inventa o no informaciones sobre ellos.

Algunos ya sospechaban y por ese motivo han registrado esta pregunta para que se contestara en el polígrafo: ¿se inventa Rafa informaciones sobre sus compañeros para brillar más aún sabiendo que iba a causar mucho daño? Rafa ha dicho que no pero el polígrafo de Conchita ha desvelado que miente. Una respuesta que no ha sorprendido a dos de sus compañeros: Miguel Frigenti y Kiko Jiménez. Ambos han contestado que tienen constancia de las mentiras que Rafa ha dicho sobre ellos.

Telecinco

"¿Es verdad que tú has llamado a un ex compañero de 'Gran Hermano' para preguntarle si tenía mierda sobre mi?", le preguntaba Miguel directamente a Rafa quien aseguraba que sí, pero le quitaba hierro añadiendo que "eso lo hacemos todos", a lo que Antonio Montero negaba rotundamente: "todos no, yo eso nunca la hago".

"Yo sé que eso es verdad porque ha mentido sobre mí. Se ha inventado que yo hacía películas porno e incluso sé de personas a las que convenció para que salieran hablando de mí prometiéndoles un hueco en televisión", confesaba seguidamente Kiko Jiménez, sobre quien Rafa Mora dijo que había querido hacer un montaje con la actriz porno Apolonia a lo que Kiko Matamoros añadió que el novio de Sofía Suescun había hecho un casting pero no le habían cogido. "Puede que me hayan colado información", justificaba Rafa, "pero no me he inventado, exagerar sí, pero inventar no".