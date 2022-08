María Patiño ha regresado de sus vacaciones. La presentadora ha vuelto a ponerse al frente de 'Viernes Deluxe' dejando atrás la tranquilidad de los paraísos idílicos que ha visitado este tiempo, después de que Terelu Campos ocupara su puesto 9 años después. El momento fue histórico pues era la primera vez que se sentaba en el sofá del programa que le dio tantas alegrías tras haber protagonizado una abrupta salida, la cual Terelu confesó que había sido un duro palo profesional. Tras una de sus bajas médicas, era precisamente María Patiño quien se ponía al frente.

Después de que el futuro haya cambiado los sitios entre las dos periodistas, María ha querido tener un divertido guiño con Terelu al volver a su puesto. Todo ha sido durante la entrevista a Rafa Mora.

Telecinco

En un momento de la entrevista, Rafa Mora aseguraba que tenía miedo de que su silla estuviera en peligro, y no solo después de los tirones de orejas de esta semana, sino también de antes. Ante esto, María Patiño le aconsejaba que no se obsesionara y fuera simplemente él a lo que Rafa contestaba que para ella es distinto ya que "juega ya en otra liga". La respuesta le hizo sonreír a María quien hizo un chascarrillo al respecto: "Aquí nadie esto lo tiene asegurado, un beso Terelu Campos", decía divertida despertando las risas de sus compañeros.

Acto seguido, se encargaba de subrayar que tampoco es bueno querer abarcar mucho trabajo puesto que ella lo hizo en los últimos días antes de sus vacaciones y no pudo más: "El último día que presenté el 'Deluxe' había hecho también 'Sálvame' diario y en el camerino me dio un ataque de ansiedad y llamé el médico porque me veía incapaz de seguir presentando tras tantas horas en directo. He desconectado porque lo necesitaba, pero vengo con mucha energía y mucha fuerza".